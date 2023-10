Bimba di 2 anni e mezzo sparisce nel bosco: trovata di notte dai vigili del fuoco

Attimi di terrore quelli vissuti da una coppia di genitori di Merano, nella provincia autonoma di Bolzano, in Alto Adige, quando ieri sera, mercoledì 11 ottobre, si sono accorti che la loro bambina di 2 anni e mezzo era sparita dal maso in cui vivono, nella frazione di Sinigo. Come riporta TrentoToday, la chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 21, subito dopo che mamma e papà si erano accorti della sparizione della bambina. Sul posto sono arrivati una cinquantina di soccorritori tra vigili del fuoco di Labers, Maia Bassa, Maia Alta, Avelengo, soccorso alpino di Merano e Lana, carabinieri, e sono state impiegate anche le unità dei cani molecolari per cercarla.

Dopo un'ora di sopralluoghi e intense ricerche nel bosco che circonda il maso in cui la piccola vive coi genitori, la bambina è stata trovata sana e salva. Forse presa dalla curiosità si era allontanata da casa senza far rumore e si è avvicinata al bosco poco distante dalla sua abitazione.

