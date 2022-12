Lascia la figlia di due anni sola in casa, la piccola esce dal palazzo: mamma denunciata

È uscita di casa lasciando da sola nell'abitazione la figlia di soli due anni per andare a prendere a scuola un altro figlio e fare alcuni acquisti. Commissioni semplici che richiedevano poco tempo, con la mamma che non poteva immaginare che la bimba sarebbe stata in grado di aprire le porte ed uscire, non soltanto da casa ma addirittura dallo stabile.

Un'eventualità che, come riporta TorinoToday, si è materializzata lunedì 28 novembre 2022 in un palazzo di Nichelino, in provincia di Torino, dove i carabinieri sono intervenuti dopo essere stati chiamati da una vicina di casa, che ha trovato la bimba sull'asfalto, fuori dall'edificio, prendendola in braccio e riportandola all'interno.

I militari della tenenza cittadina si sono presi cura della bambina, hanno rintracciato e denunciato la mamma, una donna nigeriana, per abbandono di minore, e hanno allertato gli assistenti sociali. Tutto sommato è andato bene così, visto che nessuno si è fatto male.