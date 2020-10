I bimbi di 2 e 5 anni trovati positivi alla cocaina

Due fratellini di 2 e 5 anni sono risultati positivi alla cocaina dopo gli esami effettuati all’ospedale Meyer di Firenze. La vicenda risale al maggio scorso. Il padre dei bimbi, 39 anni, è indagato per i reati di lesioni personali colpose, abbandono di persone minori e violazione degli obblighi di assistenza familiare. A portare i bambini all'ospedale e a far scattare le indagini è stata la madre, accortasi di alcuni strani comportamenti tenuti dai figli ritornati da lei dopo aver trascorso del tempo col padre, dal quale sarebbe in fase di separazione.

Secondo quanto ha raccontato l'agenzia di stampa Ansa, a seguito degli esami effettuati al pediatrico Meyer di Firenzauno dei due bambini, che adesso stanno bene e non hanno riportato conseguenze, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. In base alle ipotesi avanzate dagli investigatori, coordinati dal pm Giacomo Pestelli, i bambini potrebbero essere venuti accidentalmente in contatto con lo stupefacente mentre si trovavano a casa del padre. L'uomo sarebbe risultato positivo ai test e avrebbe ammesso di essere un consumatore occasionale di cocaina. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati sottoposti a drug test anche la madre dei bambini e il suo attuale compagno, risultati entrambi negativi.