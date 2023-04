Un bimbo di 11 anni muore investito da un'auto

Tragedia sulle strade di Monza. Un bambino di 11 anni, di nazionalità cinese, è morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto da un'auto, alla cui guida c'era una donna di 50 anni, poi sottoposta a tutti i test medici di rito. La 50enne rischia l'accusa di omicidio stradale.

Purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo in ospedale. Le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente molto gravi ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove poco dopo è deceduto.

A effettuare i rilievi e gli accertamenti sono stati gli agenti della polizia locale che ora sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento. Resta da chiarire se al momento dell'incidente l'11enne fosse solo o accompagnato da qualcuno. Il bambino forse stava tornando a casa da scuola.