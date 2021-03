Fa guidare la moto a un bimbo di 8 anni: la 'bravata' social finisce male

Un bimbo di 8 anni che guida una motocicletta di alta cilindrata per le vie di Palermo, trasportando sul sellino posteriore un uomo di 40 anni: un video postato su TikTok, divenuto poi virale è finito con una sanzione per il passeggero adulto. La bravata, realizzata anche senza casco, non è passata inosservata, soprattutto dopo il tam-tam generato sui social network.

Così i Carabinieri della Stazione Palermo Oreto sono riusciti a risalire all'identità dei due motociclisti, multando ovviamente l'adulto, un 40enne palermitano, amico di famiglia del piccolo centauro. Del caso è stata interessata anche la Procura ordinaria e dei Minorenni per accertare eventuali responsabilità a carico dei genitori data l'età del bambino.

Le immagini pubblicate sui social e intercettate dagli investigatori mostravano un bambino di 8 anni alla guida di una Honda di grossa cilindrata con un uomo seduto dietro. Entrambi "rigorosamente" senza casco. Il conducente, nonostante la giovane età, dimostrava una certa dimestichezza con la leva della frizione e il pedale del cambio. Segno che, con molta probabilità, non si trattava della sua prima lezione di guida.