La coppia che abbandona il figlio di 2 anni fuori dal rifugio e va a sciare

Era un giorno perfetto da passare sulla neve lo scorso giovedì 2 febbraio sulle piste da sci dell'Alto Adige: così una coppia in vacanza in una nota località di Plan de Corones ha ben pensato di lasciare il figlio di due anni abbandonato all'interno della sua carrozzina - nonostante i diversi gradi sotto lo zero - davanti al rifugio per poi dirigersi verso le piste.

Sciavano come nulla fosse, una discesa dopo l'altra, accertandosi delle condizioni del bimbo di tanto in tanto ed hanno attirato l'attenzione degli avventori che hanno segnalato il tutto ai carabinieri. I militari giunti sul posto hanno denunciato la coppia, originaria della repubblica ceca. Sarà l'avvocato Enrico Lofoco ad accompagnare i due durante il prossimo interrogatorio durante il quale dovranno fornire valide motivazioni di un fatto incomprensibile. Lo stesso presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha commentato: "Incredibile che storie simili possano accadere nel 2023".