Tragedia in hotel: bimbo di due anni annega in piscina

Dramma in un hotel a Naz Sciaves, in provincia di Bolzano, dove un bimbo di due anni è morto annegato nella piscina della struttura. La tragedia è avvenuta sabato scorso: il piccolo era in vacanza con i genitori e i due fratelli.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava nella zona wellness insieme ai familiari, quando in un momento di disattenzione, è caduto in acqua. Recuperato già privo di sensi, è stato rianimato nell'ospedale di Bressanone e poi trasferito in elicottero in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, dove è deceduto.

Dalle immagini del circuito del sistema di videosorveglianza visionato dai carabinieri è emerso che il piccolo è scivolato accidentalmente dalla scaletta in acqua senza riuscire a riemergere. É stato il nonno a trovare il bambino e ad aver messo in atto le prime manovre di soccorso.