Bimbo di un anno azzannato al volto da un pitbull: è grave

Sono attimi di apprensione per i familiari di un bambino di poco più di un anno che è stato aggredito da un pitbull di un parente. Il piccolo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari. L'episodio si è verificato nella serata del 12 luglio a Modugno, nel Barese, mentre il piccolo si trovava in casa di un famigliare.Il bimbo è stato sottoposto a un intervento condotto dai chirurghi plastici per le gravi ferite riportate al volto. Il piccolo non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, all'alba di oggi un uomo è stato visto in una strada del centro nel comune pugliese mentre sorreggeva il suo bimbo di un anno col volto insanguinato, cercando aiuto: il piccolo aveva subito poco prima, per cause ancora tutte da accertare, la feroce aggressione da parte del pitbull. Alcuni passanti, visto il ritardo nei soccorsi, hanno trasportato papà e piccolo in ospedale. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'episodio. L'animale è stato trasferito in un canile.