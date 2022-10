Cade dalla bici con la mamma: grave bimbo di 3 anni

Non sono bastati il caschetto e il seggiolino: l’impatto con l’asfalto è stato troppo forte e così un bimbo di 3 anni è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Il piccolo si trovava sulla bicicletta assieme alla madre, per una passeggiata pomeridiana. La donna stava pedalando quando è caduta accidentalmente e con lei il piccolo, che ha battuto la testa riportando un forte trauma cranico. Sul posto è giunta in pochi minuti una ambulanza proveniente da Pordenone e gli infermieri della centrale Sores. È stato allertato anche l'elisoccorso che si è recato subito sul posto. Il piccolo è stato portato in condizioni serie all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.