Bimbo di tre anni cade dal quarto piano: trasportato in ospedale

Un bambino di soli tre anni è precipitato dal quarto piano di un palazzo, sopravvivendo al volo. Ancora non è chiaro come il piccolo sia caduto: le cause sono ancora in fase di accertamento.

È successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 marzo, a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

Il bimbo è vivo e un'ambulanza lo sta trasportando all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, scortata da una pattuglia dei Carabinieri.