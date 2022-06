Bimbo di un anno cade in una vasca biologica: è gravissimo

Un bimbo di soli 14 mesi si trova ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Ferrara, dopo essere caduto in una vasca biologica. Un dramma concretizzatosi in pochissimi minuti, avvenuto nella giornata di ieri a Portomaggiore, nel Ferrarese, in una ditta di gestione di lubrificanti e combustibili per autotrazione, situata proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Il piccolo sarebbe sfuggito dalla guardia della bisnonna, per poi finire accidentalmente dentro cisterna interrata di raccolta di reflui, non è chiaro se si tratti di acque grigie o di oli esausti.

Il piccolo è stato soccorso immediatamente, prima dalla bisnonna, poi da alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere nelle vicinanze, che si sono calati nella vasca per recuperarlo. Dopo l'arrivo dei sanitari il bambino è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cona: è probabile che abbia ingerito alcune sostanze dopo essere finito all'interno del contenitore. Sul posto sono accorsi ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dei fatti.