Bimbo cade con la bicicletta in un tombino, è grave

È caduto dalla bicicletta dopo essere finito in un tombino ed ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. È quando capitato a un ragazzo di dodici anni di Ferentino in provincia di Frosinone. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 agosto 2023. Secondo le prime indiscrezioni l'incidente si sarebbe verificato perché la ruota interiore della bicicletta si sarebbe incastrata con un tombino aperto, facendo compiere al ragazzo un volo di molti metri. Nella caduta il dodicenne ha battuto la testa tra l'asfalto e il cordolo in cemento del marciapiede stradale ed ha perso conoscenza. È accaduto nei pressi del Palasport di Frosinone, lungo una strada sulla quale erano in corso dei lavori, nell'ambito dei quali era stata sollevata la copertura del tombino del vecchio acquedotto.

I soccorsi immediati

Il 12enne è stato immediatamente soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale 'Bambino Gesù' di Roma in codice rosso. La dinamica dell'incidente è ora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anagni. Quello che è certo è che l'impatto è stato molto violento al punto che il dodicenne è stato ricoverato in terapia intensiva; i medici si sono riservati la prognosi.

