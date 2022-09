Bimbo di pochi mesi resta intrappolato in auto

Panico per una famiglia di Montella (Avellino). Un bambino di pochi mesi è rimasto chiuso dentro l'auto e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Il piccolo era nel seggiolino mentre la mamma, dopo aver parcheggiato l'auto, era impegnata a scaricare alcune cose dalla vettura. La portiera si è chiusa accidentalmente con le chiavi rimaste all'interno quindi era impossibile per lei rientrare in auto.

In preda al panico, la donna ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, i militari hanno dovuto rompere il vetro posteriore per poter aprire l'auto e liberare il piccolo. Il bimbo stava bene, anche se spaventato per il trambusto.