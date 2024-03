Bimbo di 4 anni precipita dal balcone mentre gioca

Dramma a Eboli, nel Salernitano, dove un bambino di 4 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione per motivi in corso di accertamento. Sembra che stesse giocando con un secchio quando, improvvisamente, ha perso l'equilibrio cadendo giù. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi 23 marzo.

Secondo una prima ricostruzione, si è trattato, dunque, di un fatto accidentale, mentre sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della Compagnia di Eboli. Intanto, il piccolo, che in gravi condizioni era stato trasportato in un primo momento al presidio ospedaliero di Battipaglia, è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.