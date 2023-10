Bimbo di tre anni dimenticato nello scuolabus sotto al sole: ritrovato in lacrime

Dimenticato dentro lo scuolabus sotto il sole per tre ore. Succede a Bari, dove un bambino di tre anni è rimasto all'interno del mezzo che offre il servizio di trasporto per una scuola dell'infanzia nel quartiere San Paolo, nella periferia Nord della città. La notizia è stata riportata dalla testata locale Telebari. Secondo quanto detto dalla madre del bimbo, alle 9 il pulmino avrebbe terminato il suo giro per accompagnare i bambini a scuola, ma il figlio sarebbe rimasto all'interno del mezzo, seduto nelle ultime file, per tre ore, quindi fino alle 12, quando il mezzo è stato riaperto.

"Il bimbo è stato trovato tutto sudato, ha provato ad attirare l'attenzione battendo le mani sui vetri del pullman - ha dichiarato la mamma a Telebari - ma nessuno lo ha notato. Poi forse per il caldo e la stanchezza si è addormentato. Alla fine delle lezioni è stato trovato". Quando il bambino è stato ritrovato era in lacrime per il grande spavento, ma fortunatamente per lui non ci sono state conseguenze sulla salute. I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri.

