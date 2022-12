Bimbo di due anni ingerisce un pezzo di hashish e finisce in ospedale

È finito in ospedale un bambino di due anni residente con i propri genitori nella zona di Castel del Piano, in provincia di Perugia, dopo aver ingerito un pezzo di hashish. Il piccolo è ora ricoverato, in buone condizioni, nel reparto di Pediatria del Santa Maria della Misericordia, dove ha subito una lavanda gastrica. I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano, in seguito alla segnalazione dei sanitari dell'ospedale hanno verificato che lo stupefacente in questione era stato portato a casa dei genitori del piccolo, da un amico di famiglia.

Secondo quanto ricostruito, lo stupefacente era stato portato a casa dei genitori del piccolo, dal 26enne amico di famiglia, che aveva lasciato la droga sul tavolo della cucina, permettendo così al bambino, evidentemente senza il controllo dei genitori - lui 26enne, lei 28enne - di ingerire l'hashish. La successiva perquisizione a casa del bambino non ha evidenziato elementi di rilievo, mentre i controlli nell'abitazione del 26enne hanno permesso di rinvenire altri 20 grammi di hashish.

I carabinieri hanno proceduto a denunciare il 26enne per detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente e, in concorso con i due genitori, per lesioni. Fortunatamente il bambino, benché risultato positivo ai test effettuati al pronto soccorso, è in buone condizioni di salute presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Perugia.