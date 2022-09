Bimbo di tre anni si sveglia, non trova nessuno ed esce da solo in piena notte

È andata bene, molto bene. A Orvieto un bambino di 3 anni è stato salvato dai carabinieri (allertati da un passante) dopo essere uscito di casa da solo in piena notte. Stando a quanto ricostruito, il piccolo si sarebbe svegliato e non avendo trovato nessuno in casa, avrebbe aperto il portone di casa per poi avventurarsi a piedi scalzi alla ricerca di qualcuno. Il caso ha voluto che il bambino venisse notato da una persona che lo ha visto e ha chiamato il 112. Altrimenti chissà cosa sarebbe potuto accadere.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno accertato le buone condizioni di salute del piccolo e poi si sono dati da fare per rintracciare i suoi familiari: la madre e lo zio. Secondo la ricostruzione dell'Arma, "i parenti, affermando che il piccolo si fosse addormentato in casa, avevano deciso di uscire dall'abitazione, lasciandolo di fatto da solo e, come poi accaduto, libero di andar via di casa".

Il "lieto fine" ha però avuto uno strascico: "In considerazione dello stato oggettivo di pericolo a cui il piccolo veniva esposto, e che avrebbe potuto comportare conseguenze di assoluta gravità - aggiunge la nota dell'Arma - i fatti sono stati oggetto di relazione all'autorità giudiziaria e i parenti del piccolo sono stati denunciati in stato di libertà per abbandono di minore, proprio in virtù dell'obbligo di proteggere il piccolo, vigilando sui suoi comportamenti, attuali o potenziali, così da prevenire eventuali pericoli in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo".

La vicenda potrebbe non finire qui perché "ulteriori accertamenti valuteranno il contesto familiare in cui il minore è inserito, affinché possano essere determinati compiutamente eventuali pericoli alla sua incolumità".