Bimbo di due anni muore travolto dall'auto del padre

Un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dall'auto del padre davanti al garage di casa nella zona di Bordonaro, a Messina. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, domenica 12 giugno: secondo una prima ricostruzione il papà del piccolo è scesp dalla vettura per aprire il garage, quando l'auto si è mossa, travolgendo il bambino che si trovava dietro l'auto.

All'interno dell'abitacolo era presente anche l'altro figlio dell'uomo, ma non è chiaro se sia stato lui ad azionare il cambio o a disattivare il freno, mettendo in movimento la vettura. La disgrazia è avvenuta sotto gli occhi dei familiari, con i soccorsi che si sono rivelati inutili: il bimbo è deceduto subito dopo l'arrivo al Policlinico. Le autorità hanno posto sotto sequestro l'automobile e avviato un'indagine per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.