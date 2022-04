Resta incastrato nella fresa del trattore: morto bimbo di due anni

Un bimbo di 2 anni è morto in un incidente avvenuto in un fondo agricolo a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, intervenuti sul posto in via Casarea, il bimbo sarebbe rimasto incastrato in una fresa meccanica del trattore sul quale il padre, 36enne, era a bordo mentre stava effettuando dei lavori nel fondo agricolo adiacente la propria abitazione. Il bimbo è morto sul colpo. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L'incidente è avvenuto a pochi passi da Volla intorno alle ore 13 di mercoledì 6 aprile. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della tenenza di Casalnuovo e dei militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La salma del bambino, sequestrata, è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l'autopsia disposta dell'autorità giudiziaria.

La tragica notizia è stata anche commentata dal sindaco, Massimo Pelliccia: "Siamo sopraffatti dal dolore, insieme a tutta la comunità di Casarea, per la morte di un piccolo di appena tre anni, a seguito di un incidente. Una tragedia immane che ci lascia nello sconforto più totale. Che la terra ti sia lieve piccolo angelo. Preghiamo per lui e la sua famiglia!"