Il bimbo di cinque mesi trovato morto dalla madre nella sua culla

Tragedia ieri alle Badie, frazione del comune di Castellina Marittima, in provincia di Pisa, dove un neonato di 5 mesi è deceduto molto probabilmente a causa della sindrome della morte in culla. A scoprire il corpo del piccolo - riferisce “Il Tirreno” - è stata la madre che di mattina presto, sentendo piangere uno dei suoi due gemelli, è andata in camera per capire cosa stesse accadendo. Quando ha guardato all’interno della culla si è però accorta che uno dei due gemelli non respirava ed ha immediatamente chiamato il 118 (il marito era da poco partito per andare al lavoro). Sul posto è arrivata è arrivata l’ambulanza della Pubblica assistenza di Rosignano, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino si sono rivelati vani. Inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso che avrebbe dovuto portare il bimbo all’ospedale Meyer di Firenze. Per il piccolo non c’era più nulla da fare.

La salma è stata portata all’istituto di Anatomia patologica di Pisa per effettuare tutti gli esami del caso. Ma secondo il maresciallo Giuseppe Gliozzo, tutto lascia supporre che la morte sia dovuta a cause naturali. Molto probabilmente, a stroncare la vita del bimbo è stata la sindrome della morte in culla (Sids) che colpisce i bambini tra un mese e un anno di età.

Cos'è la sindrome della morte in culla

Come spiega l’Istituto superiore di sanità, “la definizione Sids, che non corrisponde a una precisa patologia, si applica quando si possono escludere, (previa autopsia e analisi accurate dello stato di salute del bambino e delle circostanze della sua morte), tutte le altre cause note per spiegare il decesso del neonato, da malformazioni a eventi dolosi”. Per i Cdc americani (Centers for diseas, control and preventions), la ragione della Sids potrebbe risiedere in anomalie nella zona cerebrale che controlla i ritmi del sonno e della veglia.