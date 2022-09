Aveva ingerito detersivo: bambino muore dopo due mesi

Dopo due mesi è finita l'agonia del bambino di sei anni che lo scorso luglio bevve in casa un mix di detersivi, scambiandoli per acqua. La notizia è stata riportata da BrindisiReport. Il tragico evento avvenne in un’abitazione di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Dopo essersi resa conto dell’accaduto, la madre, terrorizzata, si lanciò dal terzo piano, riportando gravi ferite.