Bimbo di due anni morì dimenticato in auto dal padre: il giudice archivia le accuse

Un anno fa la tragedia: a Catania un papà di 43 anni aveva dimenticato in auto il figlio di due anni e il piccolo era morto dopo essere rimasto per oltre cinque ore chiuso in auto sotto il sole. A carico dell’uomo, ricercatore presso l’università etnea, era stato aperto come atto dovuto un procedimento per omicidio colposo: ora il gip di Catania, Pietro Currò, ha accolto la richiesta del pm Andrea Norzi e ha disposto l’archiviazione di tale procedimento. Lo riporta il sito Livesicilia.

"Alla luce delle risultanze investigative - scrive il Gip nel decreto- non sono emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio in relazione al reato ipotizzato per difetto della capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto in conseguenza di black-out mnesico o amnesia dissociativa transitoria occorsa - sottolinea il giudice - in un contesto caratterizzato da un agito routinario da parte di un soggetto unanimemente descritto dalla compagna, dai familiari e dai colleghi di lavoro come padre attento e responsabile".

Il caso a Catania: la morte del bimbo dimenticato in auto sotto il sole

La mattina del 19 settembre 2019 l’uomo aveva dimenticato di lasciare il piccolo all’asilo e il bambino era rimasto chiuso nell’auto nel parcheggio del Policlinico. La nonna era andata poi a prendere il bambino all’asilo scoprendo che il piccolo non vi era mai arrivato. La madre del bambino aveva quindi telefonato al marito e il padre del bimbo si era precipitato nel parcheggio, trovando il piccolo esanime in auto, Il papà lo aveva portato al Policlinico dove i medici non avevano potuto fare altro che constatarne la morte. Sull'accaduto ha indagato la polizia. Quella mattina a Catania le temperature avevano raggiunto i 35 gradi.