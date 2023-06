Si sente male a scuola e muore in ospedale: il piccolo Evan aveva 4 anni

Il malore a scuola, poi la corsa in ospedale. Che purtroppo non è bastata a scongiuare il peggio. È una tragedia immane quella avvenuta a Esine, piccolo comune della Val Camonica (provincia di Brescia), dove un'emorragia celebrale ha spento il sorriso del piccolo Evan Giroletti, di solo 4 anni. Il bambino si è sentito male lunedì, alla scuola materna, è tornato a casa e poi è stato trasportato d'urgenza al Civile di Brescia. Qui purtroppo è sopravvissuto solo poche ore: martedì è arrivata la triste notizia.

A provocare la morte così prematura una rarissima (a quell'età) emorragia cerebrale, provocata da una ancora più rara patologia. La salma è stata sottoposta all'espianto di organi e cornee, in accordo con la famiglia. Il funerale sarà celebrato venerdì pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale del paese.

Il dolore di genitori e fratelli

Il piccolo Evan lascia nel dolore mamma Glenda e papà Andrea, i suoi quattro fratelli e la sorella, gli zii e i cugini. "Un piccolo angelo", si legge in uno dei tanti, tantissimi messaggi di cordoglio. "L'Asd Valgrigna Calcio - si legge in una nota pubblicata sui social -, gli allenatori, gli atleti e le rispettive famiglie, sono vicini al mister Andrea Giroletti, l'atleta Diego, Glenda, Luca e parenti tutti per la triste scomparsa di Evan. Riposa in pace e tifa per noi da lassù".