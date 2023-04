La chiamata al 118 e la corsa in ospedale: morto bimbo di due mesi, disposta l'autopsia

Tragedia a Messina. Ieri nel primo pomeriggio un bimbo di due mesi è morto per cause ancora da accertare. Il neonato è stato soccorso dai sanitari del 118 allertati dai genitori e trasferito in ospedale dove però sarebbe arrivato già in arresto cardiaco. È stato sottoposto alle procedure di rianimazione ma non c'è stato niente da fare. L'ipotesi più accreditata al momento è quella della così detta "morte in culla". Dal Policlinico è partita come da rito la segnalazione alle autorità giudiziarie. Il sostituto procuratore Bonazinga ha affidato l'incarico al legale Giovanni Andò che eseguirà l'autopsia per poter far luce sulle cause del decesso.

Cos'è la morte in culla

La Sids (dall'inglese sudden infant death syndrome), chiamata anche "morte in culla" o "morte improvvisa del lattante" rappresenta una delle cause principali di decessi di neonati nel primo anno di vita, ma circa il 90% dei casi si verifica prima dei sei mesi. Solitamente la "Sids" viene diagnosticata quando si possono escludere tutte le cause di morte conosciute. Colpisce bambini che sono nati sani e al momento non ha una spiegazione scientifica. Proprio per questo motivo è impossibile identificare con precisione i bambini a rischio.