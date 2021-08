Bimbo di 7 anni perde i sensi in piscina: soccorso dalla bagnina muore poche ore dopo in ospedale

Tragedia a San Pietro in Gu, nel Padovano. Nonostante l'intervento dell'elisoccorso il bambino non ce l'ha fatta

Un bambino di 7 anni è morto in ospedale nel Padovano dopo essere stato colto da malore mentre si trovava in piscina. L'episodio è avvenuto intorno all'una di oggi alle piscine comunali Conca verde di San Pietro in Gu. Il bambino era in acqua, nella vasca centrale della piscina profonda un metro e 20. Non si muoveva. La bagnina, appena lo ha visto, si è gettata in acqua e lo ha tirato fuori mentre veniva chiamata un’ambulanza. Il personale sanitario ha messo subito in pratica tentativi di rianimazione, anche con l’uso di un defibrillatore.

Il bambino è stato portato in elicottero all’ospedale di Padova, in prognosi riservata. Solo poche ore dopo però è arrivata la doccia fredda. Il bimbo non ce l'ha fatta. I carabinieri stanno cercando di capire cosa sia accaduto e perché il piccolo abbia perso i sensi in acqua. La piscina è stata posta sotto sequestro e seguiranno ulteriori indagini.