Bimbo di 2 anni morto per seggiolino allacciato male: condannati i genitori

Condannati per omicidio colposo a 10 mesi e 20 giorni di reclusione i genitori del bambino di 2 anni morto 5 anni fa in un incidente stradale a Rimini. Secondo il tribunale non avevano allacciato bene il seggiolino del figlio posto sul sedile posteriore dell’auto. In seguito a uno scontro frontale con un'altra vettura che aveva invaso la loro carreggiata il seggiolino era volato all'interno dall'abitacolo insieme al piccolo. Amir morì in ospedale dopo 4 giorni di agonia a causa delle gravi ferite riportate. Riavvolgiamo il nastro.

Cosa è successo

Era il 19 marzo del 2019 quando l'auto dei genitori del piccolo si scontrò con quella di una giovane automobilista riminese. La 26enne subito dopo una curva perse il controllo della sua Fiat Punto invadendo la corsia opposta, andandosi a schiantare contro l'auto della famiglia di origini marocchine.

Il giudice ha ritenuto tutti e tre gli imputati colpevoli per la morte del piccolo Amir, anche se i genitori del bimbo, 50 anni lui e 34 lei, hanno sempre sostenuto di aver allacciato correttamente il seggiolino del figlio. La coppia è stata condannata a 10 mesi e 20 giorni di reclusione mentre la ragazza a 1 anno e 4 mesi. La pena è stata sospesa sia per l’automobilista che per i genitori del piccolo. Si preannuncia però una lunga battaglia legale visto che sembrano tutti intenzionati a fare appello.