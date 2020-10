Tragedia sul campo da calcio: muore a nove anni mentre si allena con gli amici

Un bimbo di nove anni è morto ieri a Verucchio, vicino Rimini, mentre si stava allenando con gli amici della scuola calcio. Il bambino si sarebbe accasciato a terra rimandendo privo di sensi. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono accorsi i sanitari del 118 mentre uno degli allenatori dell'Asd Verucchio, la squadra in cui militava il bimbo, ha iniziato le manovre di primo soccorso con il massaggio. Neppure gli sforzi dei sanitari sono però riusciti a far ripartire il cuore del giovane atleta. Il medico non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Una tragedia inspiegabile. Sul campo da calcio sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Verucchio e, al momento, si sta decidendo se effettuare l'autposia sul corpo della vittima. Secondo i primi accertamenti il giovane non aveva mai avuto problemi cardiaci e aveva superato senza problemi la visita medica per l'idoneità sportiva. Il ragazzino era figlio di un noto commerciante della zona.

Bimbo morto a Verucchio, la sindaca: "Abbiamo perso tutti un pezzo di cuore"



La sindaca di Verucchio, Stefania Sabba, ha proclamato il lutto cittadino.

"L'amministrazione comunale - si legge in un post condiviso su facebook - partecipa commossa al dolore della comunità e si stringe intorno alla famiglia del bimbo di 9 anni deceduto improvvisamente ieri sera sul campo da gioco".

