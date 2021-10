Investito da camion cisterna: morto bimbo di 11 anni

A dare l'allarme sono stati i passanti, ma per il bambino non c'era più nulla da fare. Ancora da ricostruire la dinamica. I fatti a Voghera

Tragedia a Voghera, in provincia di Pavia, dove un bambino di undici anni è morto questa mattina investito da un'autocisterna. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 9,45 di questa mattina in via papa Giovanni XXIII, nei pressi di un incrocio.

Bimbo morto a Voghera, la dinamica è ancora da chiarire

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra da alcune testimonianze che l'autocisterna stesse svoltando quando ha investito il bambino. I contorni di quanto accaduto però sono tutti da chiarire. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Purtroppo per il piccolo non c'è più nulla da fare.