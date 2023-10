Bimbo nasce in aereo sul volo Dubai-Malpensa: ma c'è qualcosa che non torna

Tutto è bene quel che finisce bene, ma sono stati momenti di grande apprensione ad alta quota. È nato in volo, tra Dubai e Malpensa, un bimbo atterrato nello scalo lombardo poche ore dopo essere venuto al mondo. . Ad aiutare la madre a partorire è stato un chirurgo, anch’egli di origine asiatica, che si è trovato a fare il ginecologo a 10mila metri di altezza, nei cieli sopra l'Iran.

A soccorrere neonato e mamma poi, sabato sera, medici e infermieri neonatologi dell'Asst Sette Laghi, ospedale Del Ponte, che con l'ambulanza-nursery-terapia intensiva viaggiante sono andati direttamente sulla pista per prestare al piccolo tutte le cure necessarie. La mamma e il neonato sono in buone condizioni e hanno trascorso la notte all'ospedale "Filippo Del Ponte" di Varese, da dove era partita l'ambulanza con la culla speciale. Il bimbo pesa circa 3 chili e pare, secondo quanto riporta oggi la stampa locale, sia nato regolarmente al termine dei nove mesi. Ci sono quindi parecchi dubbi su come sia stato possibile che alla madre sia stato concesso di salire a bordo di un aereo al termine della gestazione. Di certo c'è solo che l'aereo proveniva da Dubai e che la coppia di genitori di origine asiatica ha parenti in una regione settentrionale.

In caso di gravidanza non gemellare, senza particolari complicazioni, è meglio viaggiare ben prima della 37esima settimana, limite massimo. Molte compagnie aeree, infatti, non consentono l'imbarco alle donne oltre alla settimana 34/36 (la fine dell'ottavo mese). Oltre le 28 settimane ogni compagnia aerea ha regole proprie: alcune pongono delle limitazioni più restrittive, altre richiedono specifici certificati medici di idoneità.

