Bimbo nato morto in ospedale, aperta un'inchiesta

Tragedia nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Imperia dove oggi 17 maggio un bimbo è nato morto. A quanto si apprende il piccolo sarebbe venuto alla luce in ritardo di nove giorni, rispetto al previsto termine della gestazione.

In una nota la Asl1 informa di avere "immediatamente avviato un'indagine interna per comprendere appieno quanto sia realmente accaduto". L' azienda conferma che "il neonato non è deceduto a pochi minuti dal parto, ma è uscito dal grembo materno privo di vita".