Bimbo di 3 anni precipita da un balcone al secondo piano: è in pericolo di vita

Un bambino di tre anni è precipitato questa mattina da un balcone al secondo piano di un edificio nel quartiere Alessandrino, alla periferia est di Roma. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli dove lotta tra la vita e la morte. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto. Sono stati i genitori del bimbo a chiamare il 112 poco dopo le sei del mattino di venerdì. I due, entrambi italiani, sono sotto choc e sarebbero stati già sentiti dagli agenti di polizia. Al momento si ipotizza che la caduta sia stata accidentale.