Rapito bambino di 5 anni: strappato alla madre mentre andava a scuola

Un bambino è stato rapito, portato via dalle braccia della madre che lo stava portando a scuola da quattro uomini tra cui il padre del piccolo. È successo ieri mattinata martedì 5 ottobre a Padova. La denuncia di una 26enne moldava che come ricostruisce Padovaoggi si è presentata al locale comando dei carabinieri per denunciare il rapimento del figlio di 5 anni.

Come spiega la donna mentre stava accompagnando a scuola il bimbo sarebbe stata aggredita da tre uomini, tra cui il padre del piccolo, un romeno di 31 anni. L’uomo ha fatto salire il bambino in un’auto guidata da una quarta persona e sono partiti a tutta velocità. I carabinieri hanno avviato le ricerche.