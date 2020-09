Per non sentire litigare i genitori scappa per 10 chilometri: bimbo ritrovato da una guardia giurata

Non volevo più sentirli litigare". Così ha detto ai carabinieri un bambino di 11 anni che si era allontanato dal locale gestito dai genitori a Torino percorrendo una decina di chilometri per dirigersi fuori città.

Voleva raggiungere l’abitazione di un amico in direzione Moncalieri ma ad un certo punto si è perso. Non si è fatto prendere dal panico e ha chiesto aiuto a una guardia giurata: "Scusi signore mi sono perso. Potrebbe aiutarmi? Non so dove mi trovo".

Si trovava a Borgo Aje di Moncalieri, sulla strada per Trofarello, ed erano le 21. La guardia giurata l’ha fatto salire sull’auto di servizio e ha chiamato i carabinieri. Intanto a Torino i genitori stavano completando la denuncia di scomparsa. A rassicurarli è arrivata la telefonata della pattuglia dei carabinieri.