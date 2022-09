Incidente in casa: bimbo di sei anni schiacciato da un armadio

Un bambino di sei anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino, dopo essere rimasto schiacciato da un mobile. L'incidente domestico è avvenuto in un'abitazione di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli: secondo le prime informazioni a cadere sopra il bimbo sarebbe stato un grosso armadio.

Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino: l'eliambulanza sarebbe riuscita ad atterrare proprio nel centro del paese, a pochi metri dal condominio dove si è consumato il drammatico incidente. Il bimbo ha riportato ferite e traumi da codice rosso e versa in gravi condizioni. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita e gli inquirenti stanno indagando per far luce sull'accaduto. Secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali, il bambino non sarebbe in pericolo di vita. La famiglia si era trasferita da poco nel paese in provincia di Vercelli.

Secondo un primo report medico, il bambino ha riportato un trauma toracico e addominale e si trova ricoverato in chirurgia con una prognosi di 30-40 giorni Da un primo esame, il bimbo non presenterebbe altre lesioni evidenti.