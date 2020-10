Il bimbo che muore soffocato dal palloncino

Un bambino di 4 anni è morto soffocato da un palloncino in una casa famiglia a Morlupo in provincia di Roma. È successo a via San Sebastiano nella struttura gestita dalla cooperativa sociale "Famiglia e società", dove viveva insieme alla mamma. Il piccolo è stato portato all'ospedale di Monterotondo ma al suo arrivo era già morto. E ora sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, perché a quanto pare sono stati ignorati i consigli del 118 per salvare il bambino.

Scrive il Messaggero che la mamma del piccolo è di cittadinanza rumena e ha spiegato che il bambino ha ingoiato un pezzo del palloncino ed è soffocato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.