Bimbo di 5 mesi rimane da solo sul bus: salvato dai carabinieri

La mamma del piccolo, una donna tunisina, non è riuscita a prendere il bambino dopo essere scesa con la spesa: per fortuna i militari hanno risolto la situazione in tempo record

È scesa dall'autobus con la spesa, ma non ha fatto in tempo a risalire sul mezzo per recuperare anche il figlio, un bimbo di soli cinque mesi. Così il piccolo si è ritrovato accidentalmente da solo senza la sua mamma su un mezzo pubblico di Cremona, ma per fortuna non ci sono state conseguenze: il bambino è stato salvato dai carabinieri intervenuti a tempo di record.

La vicenda ha avuto luogo nei giorni scorsi, quando una pattuglia della Stazione di Pizzighettone è stata avvicinata da una mamma di origini tunisine residente a Cremona che, in evidente stato di agitazione, chiedeva aiuto ai militari poiché il figlio di 5 mesi, poco prima, era rimasto accidentalmente a bordo dell'autobus di linea urbana dal quale la stessa era appena scesa.

In particolare, mentre la donna si attardava per recuperare le borse della spesa il mezzo riprendeva la marcia con il bambino rimasto a bordo da solo. I militari si sono messi immediatamente alla ricerca dell'autobus, rintracciandolo dopo alcuni minuti, all'altezza di Piazza Libertà soccorrendo il minore che veniva riaffidato alle cure della madre.