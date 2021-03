Bimbo di 3 anni vaga da solo in strada di sera: salvato dai carabinieri

Il piccolo camminava senza scarpe per le vie di Terni: grazie ad una segnalazione i militari sono riusciti a rintracciarlo e a riportarlo a casa

Un bambino di soli 3 anni è stato ritrovato dai carabinieri mentre camminava da solo per le strade di Terni, impaurito ed infreddolito. Ad avvertire i militari è stata una segnalazione giunta al 112 da un residente di via Natta, che aveva visto il piccolo vagare in solitudine nella serata di martedì 9 marzo.

Giunti sul posto, i militari dell'arma si sono trovati di fronte il piccolo, che vagava solo in strada senza scarpe e con indosso i soli calzini, una maglietta e pantaloni leggeri. Perso e frastornato, cercava di attraversare la strada.

Tanta era la paura, che il bimbo non riusciva a parlare e a esprimere cosa fosse avvenuto, così i carabinieri lo hanno accompagnato nella stazione di Collescipoli. Dopo una ricerca forsennata del piccolo dopo il suo allontanamento da casa, il padre ha potuto ricongiungersi con il bambino.

Secondo le ricostruzioni dell'uomo, il bimbo stava giocando in giardino e, dopo aver aperto il cancello, complice la distrazione momentanea della madre, era uscito dall'abitazione iniziando il suo percorso in solitaria. Per fortuna, tutto si è concluso nel migliore dei modi.