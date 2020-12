Un bimbo di 2 anni è stato trovato morto nel suo letto

Non sono ancora chiare le cause del decesso, che verranno chiarite solamente grazie all'esame autoptico

Un bambino di due anni è stato trovato morto in casa dalla madre stamattina poco dopo le 8 a Monte San Vito, in provincia di Ancona. La tragedia in un appartamento del centro storico dove il piccolo viveva con la mamma e la sorellina.

Non sono ancora chiare le cause del decesso, che verranno chiarite solamente grazie all'esame autoptico. Intervenuti il 118, la Croce Gialla e i carabinieri di Jesi, e Monte San Vito che hanno immediatamente avviato le indagini di rito. Il cordoglio per la famiglia è arrivato anche dal sindaco Thomas Cillo che sul proprio profilo Facebook ha comunicato il rinvio delle letture natalizie, stringendosi intorno alla famiglia del bimbo.

Secondo quanto si è appreso la madre si è accorta del malore del bimbo solo quando questo non respirava già più.