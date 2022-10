Gravissimo bimbo di un anno ustionato con acqua bollente: è ricoverato in terapia intensiva

Un incidente domestico è avvenuto ieri, 18 ottobre, a Chieti in via Tiro a Segno. Un bambino di 1 anno e messo è stato trasportato d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma con ustioni di terzo grado provocate dal contatto con l'acqua bollente. Il piccolo, per motivi da accertare, è stato bruciato dall'acqua bollente che è caduta sul torace e sulle braccia. Subito è stato trasportato al Pronto soccorso del Ss Annunziata in codice rosso dove sono state rilevate ustioni di terzo grado.

In serata i medici hanno deciso di trasferirlo al policlinico Gemelli. Il bambino è ricoverato in terapia intensiva pediatrica.