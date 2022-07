Bimbo di 5 anni vaga da solo sulla strada provinciale: i genitori erano a fare la spesa

Vagava scalzo, da solo, sulla strada provinciale. Un bambino di cinque anni è stato salvato dai carabinieri dopo una segnalazione arrivata da un'automobilsta che aveva notato il piccolo mentre camminava su una strada molto trafficata. L'uomo si sarebbe fermato a soccorrere il bambino chiedendo subito l'intervento delle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto in provincia di Alessandria intorno alle 13.30 di domenica. Secondo quanto è stato ricostruito, i genitori del piccolo erano usciti a fare la spesa, lasciando il figlio da solo in casa. Il bimbo però sarebbe uscito inziando a girovagare per strada. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore ed è scattata la segnalazione ai servizi sociali.