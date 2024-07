Troppi condizionatori accesi, la città finisce al buio per diverse ore

Diverse zone di Milano sono rimaste al buio. È accaduto nella serata di giovedì 11 luglio, durante la quale i cali di tensione si sono susseguiti in gran parte della città. Poi molti quartieri si sono trovati senza elettricità.

Secondo i tecnici potrebbe essersi trattato di un guasto a una centralina dovuto al sovraccarico di utilizzo dei nodi di bassa tensione. Il caldo mette a dura prova i cittadini che si sono rintanati in casa con i condizionatori accesi, ma erano troppi. Le aree più colpite sono state il Naviglio Pavese, ma anche Bovisa, l'area limitrofa al Monumentale, via Mercalli, Quadronno, Verro, Biondelli e Quartiere Adriano. Anche le aree di Porta Genova e Ticinese sono state interessate dal black out.

Sono stati circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco chiamati per liberare i milanesi intrappolati negli ascensori. Diversi i ristoranti che hanno dovuto rinunciare ad aprire per la sera. Eugenio Boer, del Bur di via Mercalli, ha scritto un lungo sfogo sui social: "Con grandissimo dispiacere siamo a comunicarvi che stasera non faremo servizio - si legge su Instagram -. Ma la cosa che più ci imbarazza è che il problema è un problema di luce che manca in via Mercalli e mi chiedo come sia possibile che Unareti Milano dia come tempistiche di risoluzione tre ore", dice lo chef spiegando di aver dovuto "buttare tutto".

Diverse le testimonianze sui tempi di risoluzione del problema. Secondo quanto riferito a MilanoToday dai residenti di via Bramante, la corrente non è ancora tornata. I tecnici sarebbero giunti in zona solo un'ora dopo l'inizio del calo di tensione e, dopo 20 minuti, se ne sarebbero andati.