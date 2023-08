Blackout al parco divertimenti: c'è chi è rimasto bloccato sulle montagne russe

Pomeriggio movimentato per gli amanti dell'adrenalina che frequentano il parco di Cinecittà World, a Roma. Un blackout ha mandato in tilt case e attività nella zona di Castel Romano e anche le montagne russe con a bordo una decina di persone sono rimaste bloccate. Nessuno si è fatto male, ma le immagini sono finite su Welcome To Favelas in pochi istanti.

L'imprevisto non ha interrotto la domenica di svago a Cinecittà World. Secondo quanto ricostruito tutto si è verificato intorno alle 16 quando l'interruzione di corrente nella zona di Castel Romano ha coinvolto diverse aziende e soggetti presenti nell'area. Le squadre addestrate per questo tipo di operazioni hanno così riavviato l'intero pacchetto delle 40 attrazioni del parco, dopo aver attuato prontamente la procedura di evacuazione, secondo lo standard, durata circa otto minuti.

Secondo quanto si apprende da Cinecittà World, gli ospiti sono stati fatti scendere ordinatamente dalla scala di servizio. Insomma, nessun tipo di problema, nonostante le immagini diffuse sui social e qualche momento di apprensione avevano fatto temere il peggio. Dopo che la corrente elettrica è stata ripristinata, sono stati eseguiti alcuni test di sicurezza e in circa venti minuti l'attrazione è ripartita.

Fonti del parco di divertimenti hanno spiegato che gli standard di sicurezza prevedono come in caso di interruzione della corrente o di presunto mal funzionamento intervenga il blocco automatico dell'attrazione e successivamente, una volta risolto l'inconveniente, viene fatta ripartire la macchina e - se necessario - viene effettuata l'evacuazione manuale della stessa. Una procedura standard insomma.