Bocciata alla maturità per stress da pandemia, i giudici: "Ripeta l'esame"

Una studentessa padovana ha ottenuto dal Consiglio di Stato l'annullamento della bocciatura alla maturità: secondo i giudici, l'istituto non ha tenuto conto dello stress causato dalla pandemia. Assistita dall'avvocato Enrico Martinetti di Cuneo, la ragazza - come riportano il Mattino di Padova e il Corriere del Veneto - potrà ripetere l'esame con una commissione esterna.

Il periodo di lockdown della scorsa primavera aveva causato alla studentessa un forte stato depressivo, una condizione che, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto suggerire all'istituto di seguire un protocollo specifico per gli alunni in difficoltà psicologica. Una debilitazione che l'ha indotta a non uscire di casa fino al giorno della maturità. "Mi sono fatta sopraffare dall'ansia e dalla disperazione - racconta la giovane, sottolineando di aver pensato anche ad un gesto estremo - per fortuna i miei genitori mi hanno salvata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Tar aveva respinto il ricorso della studentessa, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato il giudizio. "L'istituto scolastico - scrivono i giudici - non ha tenuto in considerazione il bisogno educativo speciale di cui è portatrice l'appellante , peraltro in una situazione di diffusa sofferenza causata dall'emergenza sanitaria che ha esasperato le difficoltà della popolazione scolastica più fragile".