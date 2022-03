Body builder muore davanti casa: aveva appena 22 anni

Un giovane di 22 anni, Samuel Carletti, è morto per un malore improvviso, forse un infarto, a Selva di Volpago del Montello, in provincia di Treviso. Sono stati i genitori a scoprire il corpo esanime di Samuel, trovato privo di vita a bordo della sua automobile davanti al cancello di casa sua alle prime ore dell'alba di oggi 22 marzo. Inutile l'intervento dei medici del 118: per il 22enne, giovane body builder, non c'è stato nulla da fare.

I Carabinieri della Compagnia di Montebelluna sono al lavoro per fare luce sul caso. La salma, recuperata dalla protezione civile, è stata portata presso l'obitorio dell'ospedale di Montebelluna, in attesa di quanto disporrà l'autorità giudiziaria che potrebbe ordinare un esame autoptico sul corpo del 22enne.

"E' stato un terribile doppio fulmine a ciel sereno. Si parla di un infarto ma ora aspettiamo l'esito delle indagini", ha detto il padre del giovane che ha scoperto il corpo del figlo senza vita.

In auto, al momento del ritrovamento della salma, era presente anche la borsa della palestra. Samuel, disoccupato, si allenava quasi tutti i giorni in una palestra di Treviso, la Mc Fit di viale della Repubblica. E' qui che è stato visto per l'ultima volta in vita, lunedì sera attorno alle 23.20. "Da sei anni frequentava la palestra -ricorda una delle istruttrici, Elisa - era una persona squisita, buona, un bravo ragazzo, molto determinato: si era appassionato al fitness e stava facendo un percorso. Ieri sera siamo rimasti a chiacchierare, era un pò più stanco del solito ma stava bene. Per tutti lui era un emblema, una mascotte, sempre molto attento al cibo e alla forma. Era un ragazzo adorabile".