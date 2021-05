Lutto nello sport: eroe del palio di Siena si schianta con la Porsche contro un albero

Tragedia a Bolgheri, in località San Guido, sullla strada provinciale bolgherese, meglio nota come viale dei Cipressi, dove intorno alle 15.30 di oggi 17 maggio, il fantino Andrea Mari, 43 anni, vincitore per sei volte del Palio di Siena, è morto schiantandosi con la propria auto contro un albero. Un impatto violentissimo e fatale per il conducente che è rimasto incastrato nell'abitacolo della macchina, una Porsche andata completamente distrutta.

Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto fatale nel quale Andrea Mari ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Il fantino senese, estratto poi senza vita dall'abitacolo, avrebbe dunque perso il controllo dell'auto schiantandosi poi contro un cipresso. Completamente distrutta la Porsche sulla quale viaggiava, recuperata dai vigili del fuoco, mentre saranno gli agenti della Municipale di Castagneto a cercare di chiarire le cause del tragico incidente.

Andrea Mari detto "Brio" ha vinto sei volte il palio di Siena. Mari, nato a Rosia (frazione del comune di Sovicille, in provincia di Siena) il 13 ottobre del 1977, aveva esordito al Palio nel 2001 montando il cavallo Razzo de Nulvi per la contrada della Tartuca. Il primo successo in groppa a Choci, il 2 luglio del 2006, con i colori della Pantera, quindi le vittorie del 2009 (Civetta), 2011 (Giraffa), 2014 (Civetta), 2015 (Torre) e, l'ultima, nel 2018, montando Rocco Nice per il Drago (sotto il video). In carriera, tra le corse a pelo (cavalli montati senza sella), anche un successo al Palio di Legnano, nel 2016, per la contrada San Martino.