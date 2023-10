La piazza sotto le due torri rimarrà chiusa per anni

Da misura temporanea per permettere il monitoraggio della torre ad assetto definitivo. Rimarrà chiusa per alcuni anni la piazza sotto le Due Torri a Bologna, fino al termine del restauro della Garisenda. La zona transennata attorno alla torre "malata", sorvegliata speciale perché oggetto di oscillazioni anomale nell'ultimo periodo, sarà anzi allargata in vista della prima ipotesi del futuro cantiere. Questo prevede il montaggio di una struttura metallica provvisoria intorno alla torre. È quanto annunciato oggi dall'amministrazione comunale di Bologna che si avvia a predisporre un piano di mobilità ad hoc.

La Torre Garisenda e piazza di Porta Ravegnana rimarranno quindi transennate e chiuse al traffico per i prossimi anni. Quanti, per il momento, non è dato sapere, ma il Comune ha confermato il blocco al traffico almeno fino alla fine dei lavori di restauro della torre. Bologna e i bolognesi dovranno quindi abituarsi ai cambiamenti della viabilità già decisi dal Piano di mobilità provvisorio varato lo scorso 22 ottobre, finché - fanno sapere da Palazzo d'Accursio durante una conferenza stampa convocata dal sindaco per comunicare gli aggiornamenti e i provvedimenti individuati dall'amministrazione per fronteggiare l'allarme Garisenda, tema molto sentito inquesti giorni - nei prossimi mesi non verrà predisposto un Piano definitivo valido da quel momento in poi.

"Dobbiamo salvare la torre e una parte della città": ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso dell'incontro di questo pomeriggio. Necessaria quindi, come ha spiegato il primo cittadino: "Il mantenimento della chiusura di via San Vitale attorno alla torre, la pedonalizzazione dell'area di piazza di porta Ravegnana e l'allestimento del cantiere". E probabilmente ci vorranno anni.

Tempi stretti, si parla di pedonalizzazione a breve termine: "Nella mia testa, finiti i lavori del tram nel 2026 certe scelte sulle pedonalizzazioni in centro storico si sarebbero potute fare, oggi dobbiamo anticipare questa discussione e farlo in una settimana. Servono cambiamenti strutturali perchè questa pausa durerà anni" ha concluso il sindaco.

Continua a leggere su Today.it...