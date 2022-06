Travolto da un’auto sul marciapiede mentre parla con un amico

E’ stato travolto da un’auto mentre parlava sul marciapiede con un amico. Così è morto oggi pomeriggio un 53enne a Bologna, più precisamente in via della Pietra, nel quartiere periferico di Borgo Panigale. Un’auto, forse per la velocità eccessiva, prima ha colpito altre due macchine, poi è finita sul marciapiede dove ha investito l'uomo. Il 53enne è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove era stato immediatamente trasportato. Illesi i due conducenti. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.