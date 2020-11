Anziano ucciso in casa, sospettato il figlio

L'omicidio in via Emilia Ponente, alla periferia di Bologna: al vaglio la posizione di un uomo di 59 anni

Presunto omicidio in via Emilia Ponente, alla periferia di Bologna, dove secondo le prime frammentarie informazioni un uomo di 59 anni avrebbe ucciso l’anziano padre colpendolo con un corpo contundente.

Bologna, omicidio in via Emilia Ponente: le prime informazioni

Nulla da fare per la vittima, 89 anni, di cui al momento non si conoscono ancora le generalità. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha avviato gli accertamenti. La posizione del 59enne è in corso di verifiche da parte della Polizia. Il fatto di sangue si è verificato all'altezza di Ponte Faggiolo. Maggiori dettagli saranno resi noti a breve.

Omicidio in via Emilia Ponente a Bologna: video

