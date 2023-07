Mucche aggrediscono un gruppo di escursionisti: grave una donna

Un gruppo di mucche ha aggredito alcuni escursionisti sull'Alpe di Siusi in Alto Adige, nei pressi della Baia delle Marmotte. La mandria di bestiame ha attaccato i turisti mentre stavano camminando lungo il sentiero, nel pomeriggio di ieri domenica 16 luglio 2023. Una donna bellunese di 40 anni è stata ferita in modo grave al torace. Ferito al volto invece il turista trentino che ha provato a soccorrerla.

Subito sono stati allertati i sanitari, ma le operazioni si sono rese complicate per via della presenza degli animali ancora in stato di agitazione. Il bestiame si sarebbe poi allontanato spontaneamente solo con l'arrivo dell'elisoccorso, forse spaventato dal rumore dell'elicottero. I due feriti sono stati portati in ospedale: il trentino a Bressanone e la bellunese a Bolzano. Per la donna i traumi più gravi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e il Soccorso alpino.

Come spiegato da una testimone a Rai Alto Adige, il bestiame potrebbe essersi innervosito per la presenza di un cane lasciato libero senza guinzaglio e di proprietà di una famiglia passata lungo il sentiero poco prima. Il bestiame potrebbe aver scambiato il cane per un lupo e quindi avrebbe reagito in quella maniera per difendersi.