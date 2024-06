Nudo e ubriaco crea scompiglio in pieno centro

Domenica, tardo pomeriggio, Bolzano, piazza Walther: qui una pattuglia della questura bolzanina è intervenuta perché un uomo si aggirava completamente nudo per le vie del centro storico, dopo aver probabilmente "alzato troppo il gomito".

Il cittadino ungherese, 37 anni, con vari precedenti tra cui rapina, furto, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato accompagnato in questura e denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Il questore Paolo Sartori ha emesso un ordine di allontanamento dal centro cittadino e, contestualmente, ha disposto l'avvio della procedura - tutt'altro che semplice trattandosi di cittadino comunitario - per poter procedere all'espulsione dall'Italia.